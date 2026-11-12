В Чапаевске осуждена нерадивая  мать пятерых детей

В Чапаевске вынесен приговор 37-летней местной жительнице. Она признана виновной по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно".

Следствием и судом установлено, что в период с октября 2025 года по август 2026 года фигурантка оставляла своих пятерых малолетних детей без присмотра и надлежащего ухода, подвергая их здоровье и жизнь опасности.

Также женщина допускала на систематической основе отсутствие продуктов питания, что влекло за собой недоступность полноценных ежедневных приемов пищи и вынуждало несовершеннолетних заниматься самостоятельными поисками пропитания вне дома.

Кроме этого, осужденная не выплачивала алименты на содержание еще одной своей несовершеннолетней дочери, проживающей с отцом. Общая сумма задолженности на составила более 1 млн 665 тысяч рублей.

В августе 2026 года пятеро малолетних детей изъяты у матери и помещены в социальные учреждения.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием от 5 % из заработной платы осужденного в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.