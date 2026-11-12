Родительский хор тольяттинской школы № 70 стал лауреатом Всероссийского конкурса-фестиваля «Крылатое эхо Победы. Единство народов»

В Самаре завершился финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы. Единство народов». Перед зрителями и жюри выступили 22 коллектива из 48 регионов России. Идея проекта - вовлечь родителей, бабушек и дедушек в совместное творчество, через песни военных лет и произведения о дружбе народов сохранять историческую память и укреплять связь поколений.

Родительский хор школы № 70 «Мелодия успеха» прошёл отбор заочного тура, вошёл в ТОП-100 хоров России, стали единственным коллективом из Тольятти, представленным в финале.

По итогам конкурса коллектив завоевал статус лауреат первой степени и стал обладателем приза зрительских симпатий.

- В финале царила атмосфера невероятного единения, звучали песни, которые живут в сердце каждого из нас. Друзья, это не просто победа в певческом состязании. Это победа духа, любви к Родине и семейного тепла. Это доказательство того, что когда мы вместе, мы можем всё! Выражаем огромную благодарность организаторам за этот нужный и душевный проект, - отметили участники хора.

Организаторами проекта выступили: общероссийская общественная организация лидеров образования «Учитель года», Министерство просвещения России, Профсоюз работников образования и Российское военно-историческое общество, сообщили в администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти