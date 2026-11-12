Председатели ТОС познакомились со структурой горадминистрации Самары

В Самаре продолжается серия специальных мероприятий для представителей территориальных общественных самоуправлений, запущенная по инициативе главы города Самары Ивана Носкова. 10 ноября они встретились с первым заместителем главы города Самары Юлией Ашурковой, которая познакомила участников с работой социального блока администрации города, и с заместителем главы города, руководителем Аппарата Администрации города Самары Еленой Москвичевой — она рассказала о том, как обеспечивается организация управленческих процессов, цифрового развития и работа с обращениями граждан.



«Город — это сложная система, где за каждым объектом, за каждой программой и каждым событием стоит конкретный департамент и команда специалистов. Не всегда эта работа видна снаружи, но она должна быть эффективной и ощутимой для жителей. И именно председатели ТОС — это тот самый живой контакт с жителями. Вы первыми узнаете о проблемах, к вам идут с самыми разными вопросами, и от того, насколько быстро и точно вы сможете подсказать, куда обратиться, зависит доверие людей к городской власти. Поэтому мы проводим эту серию встреч — чтобы у ТОС была четкая «навигация» по структуре администрации. Это не просто знакомство с департаментами, а реальный инструмент для ежедневной работы с людьми», – подчеркнула первый заместитель главы города Юлия Ашуркова.



Участников встречи познакомили с работой 10 подразделений администрации города Самары: Департамента образования, Департамента культуры и молодежной политики, Департамента спорта, Департамента опеки и попечительства, Департамента экономического развития и инвестиций, Департамента организации процессов управления, Департамента по управлению персоналом и кадровой политике, Управления по работе с обращениями граждан, Департамента цифрового развития и Департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ.



Особый интерес у председателей ТОС вызвал тематический блок, касающийся деятельности Муниципального центра управления Самары, а также механизмов обратной связи. С начала года через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и систему «Инцидент-Менеджмент» в адрес органов местного самоуправления поступило более 76 тысяч обращений, а более 11,5 тысяч обращений было направлено в адрес главы города Самары. Около 100 жителей Самары побывали на личных приемах главы города Ивана Носкова.



«Как председателю ТОС мне важно быть на связи с администрацией нашего района и города, понимать, куда можно обратиться с вопросами, поступающими от жителей, кому рассказать о наших инициативах, чтобы они были замечены и, возможно, масштабированы на районный или городской уровень. Благодарю главу Самары Ивана Николаевича Носкова за организацию таких встреч, они действительно помогают делать работу с жителями эффективнее», – поделилась председатель совета ТОС № 2 Железнодорожного района Самары Светлана Марахтанова.



Ранее председатели ТОС посетили городской Департамент финансов, где прошел семинар «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы», побывали в МБУ «Благоустройство» города Самары и познакомились с направлениями его работы, узнали о творческих и спортивных проектах Самарского Дворца ветеранов. В планах — посещение Самарского метрополитена и знакомство с этим видом транспорта изнутри, а также визит в Трамвайно-троллейбусное управление.

Фото: пресс-служба администрации Самары