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Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре
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Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре

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Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.
Руководитель региона во время беседы отметил, что школа бокса активно развивается благодаря выдающимся тренерам и желанию молодежи заниматься этим видом спорта. «Мы гордимся нашей школой бокса и знаем, что она на хорошем счету. У нас есть задача максимально популяризировать среди молодежи все виды спорта. Боевым искусствам мы уделяем особое значение, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – У нас есть школы Василия Шишова, Олега Саитова и другие. Они по-настоящему привлекательны для спортсменов».
Он добавил, что в регионе проводится множество спортивных соревнований по боксу. В их числе международные встречи «Бокс на Волге», Кубок России по боксу на призы 2-кратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, а также всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, обладателя кубка мира, 3-кратного чемпиона Европы, 5-кратного чемпиона СССР Василия Шишова. Последние – как раз стартовали в Самаре во вторник, 10 ноября, в спорткомплексе «МТЛ Арена». Финальные бои состоятся 14 ноября, посмотреть которые могут все желающие.
«У нас есть договоренности о том, что международный турнир Ural FC будет проводиться ежегодно в сентябре здесь, в Самарской области. Мы сейчас определяемся с видами единоборств. В первую очередь нам интересны бокс и бой на кулаках. Это то, что популярно и зрелищно. Мы хотим проводить в полном смысле международный чемпионат единоборств. Это то, что у нас уже запланировано, есть партнеры. И самое главное, что с вашей поддержкой все будет достойно, мы это знаем точно», – отметил Губернатор. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении партнерских отношений с Федерацией бокса России.
«Очень рад, что Дмитрий Кудряшов является частью большой семьи Федерации бокса России. Не только потому, что мы с ним в одном дворе росли, а потому что здесь, в Самаре, когда он выступает – это отдельное событие, и очень многие приходят, зная, что Кудряшов дерется и побеждает», – обратился Губернатор к спортсмену.
«Да, вы верно отметили, говоря про Дмитрия Александровича – Русскую Кувалду. На самом деле бои с его участием очень зрелищные, всегда яркие, они нравятся зрителям», – добавил Александр Беспутин.

Генеральный секретарь Федерации бокса России отметил, что в Самарская область является «боксерской землей». «В январе следующего года будем проводить в регионе Кубок России, восьмерки сильнейших в каждом весе. Объединим его с женским турниром. Он получит особый статус, потому что мы будем отбирать спортсменов на чемпионат мира, там же будут разыгрываться олимпийские лицензии. Для нас это будет основным и самым важным событием в боксе в России», – подчеркнул Александр Беспутин и пригласил Губернатора на церемонию открытия Кубка России.

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: В центре внимания Самара

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