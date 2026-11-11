В губернии расчистили участок реки Сызранка с опережением графика

В Самарской области завершен первый этап второй очереди комплексного оздоровления реки Сызранка в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». С результатами выполненных работ ознакомились заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов Наталья Гладкова, а также представители Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, представитель подрядчика и местные жители.

Река Сызранка – одна из ключевых водных артерий, формирующих облик города Сызрань, который является третьим по величине в Самарской области после Самары и Тольятти. Прибрежная зона Сызранки служит местом отдыха, спорта и туризма, ее воды используются для водоснабжения и орошения. Кроме того, на Сызранке тренируются воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва, в акватории проводят соревнования по гребле.

«С 2025 года в Сызрани проводятся работы по расчистке реки Сызранка в рамках федерального проекта «Вода России» в составе нацпроекта «Экологическое благополучие». Реализация мероприятия рассчитана на три года: с 2025 по 2027 годы. Главным распорядителем бюджетных средств выступает Федеральное агентство водных ресурсов. Общий объем финансирования составит около 286 млн рублей, причем уже выполнены работы на сумму более 240 млн рублей. Благодаря плановой и системной работе Росводресурсов река Сызранка вновь станет полноценной частью природного ландшафта Самарской области и обретет новую жизнь», – отметила заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов Наталья Гладкова.

Согласно проекту, расчистке подлежит участок протяженностью 1,8 км, который охватывает акваторию площадью более 33 га. Ежегодно работы идут с опережением графика. В настоящее время уже извлечено более 507 тыс. м³ донных отложений. Реализация проекта по очистке Сызранки позволит улучшить экологические условия жизни для более чем 56 тыс. жителей Самарской области.

«За прошлые годы мы проделали колоссальную работу — привели в порядок 41,4 га акватории Сызранки, и это качественно изменило экологическое состояние реки. Работу подрядчика продолжаем контролировать на всех этапах. Для нас важно не сбавлять набранный темп и добиться того, чтобы мероприятие нацпроекта принесло людям реальную, ощутимую пользу. Уверен, что в следующем году вместе с федеральным центром мы планово завершим экологическое оздоровление реки и вернем ее к устойчивому состоянию», – прокомментировал заместитель председателя Правительства Самарской области – министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Фото: пресс-служба Росводресурсов

