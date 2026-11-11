В Самарском театре драмы прошел специальный показ спектакля для участников СВО

В Самарском академическом театре драмы имени М. Горького состоялся специальный показ спектакля «Весы» (16+) для участников СВО и членов их семей, а также для представителей организаций социально незащищенных категорий населения.

Особое значение подобные встречи приобретают для семей участников специальной военной операции.

Своими впечатлениями поделилась Елена Гаевская, супруга ветерана СВО:

«Я сама являюсь супругой участника СВО и считаю, что такие мероприятия очень важны. Они помогают и самим участникам специальной военной операции, и членам их семей решать важные вопросы духовного порядка, переосмысливать жизненные ситуации. Подобные программы объединяют семьи, дают возможность провести время вместе, получить новые впечатления».

Главный режиссёр Самарского академического театра драмы Захар Пантелеев подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей является частью миссии театра: «Мы исходим из простой мысли: театр должен быть рядом с людьми в самый трудный момент, а не стоять в стороне. Прежде всего, мы регулярно проводим специальные показы, выделяем целый зал и играем спектакль только для участников СВО и членов их семей. Это не единичные акции, а постоянная практика: такие показы проходят у нас несколько раз в год. Люди приходят в театр целыми семьями, и для нас важно, чтобы у них была возможность просто выдохнуть, побыть вместе и отвлечься от того, что происходит в их жизни. При этом мы понимаем, что далеко не все могут приехать к нам сами. Поэтому наши артисты выезжают с концертами в госпитали и санатории, где проходят лечение и реабилитацию бойцы. Мы играем там концертные программы и видим, как важны эти встречи для людей».

Самарский академический театр драмы имени М. Горького продолжает развивать инициативы, направленные на поддержку членов организаций социально-незащищенных категорий, участников СВО и их близких, расширение доступа к культурным мероприятиям.

Фото: минкульт СО