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Жители региона продолжают участие в этнодиктанте

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11 ноября в аудиториях областного Дома дружбы народов собрались люди самых разных возрастов и профессий.

Жители Самарской области продолжают участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». 11 ноября в аудиториях областного Дома дружбы народов собрались люди самых разных возрастов и профессий. Перед началом каждый участник получает бланк с индивидуальным номером, по которому позже сможет узнать свои результаты.

«Всегда была интересна тема народов России, время от времени сам изучаю традиции, какие-то истории народов, поэтому считаю, что достаточно эрудирован. И захотел попробовать себя в написании этнографического диктанта», - поделился участник акции Андрей Яхункин.

Участникам необходимо ответить на 30 вопросов об истории, быте и обычаях народов нашей страны. На это отводится ровно 45 минут. В Год единства народов России событие приобретает особое значение. Организаторы уверены: знание культуры соседей - основа взаимного уважения.

«Диктант вообще очень важен, потому что, не зная своих корней, не зная своей культуры, своих традиций - я имею в виду своего народа или своих народов, если ты в межнациональной семье, - очень сложно ощущать себя настоящим человеком. Есть некий фундамент, на котором строятся стены. Если у нас нет фундамента - стены завалятся. И Большой этнографический диктант - это попытка укрепить свой собственный фундамент», - считает заместитель директора Дома дружбы народов Самарской области Пётр Сучков.

Интерес к акции растёт с каждым годом. По итогам прошлого диктанта Самарская область заняла второе место в стране по проценту вовлечённости среди крупных регионов. Результаты этого года будут известны 12 декабря в День Конституции.

«Большой этнографический диктант» — это один из инструментов Стратегии государственной национальной политики. Он не просто проверяет знания, а укрепляет гражданскую идентичность и межнациональное согласие через личное прикосновение к культуре народов России. Старт акции дали в рамках Международной недели «Народы России», которая состоялась по поручению Президента Владимира Путина и стала одним из ключевых событий Года единства народов России.

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» продлится по 12 ноября 2026 года включительно.

 

Фото – ФАДН России.

Теги: Самара

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