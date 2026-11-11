В Сызранском районе срочно разыскиваются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП

10 ноября текущего года, примерно в 20:30, на 884 км автодороги М-5 «Урал» водитель, управляя автомобилем, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели её перехода, после чего скрылся с места ДТП. Пешеход скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП, и возможных очевидцев произошедшего.

Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о произошедшем, а также о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, с просьбой сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» по телефонам 8(8464)33-38-66 или 112, либо обратиться в отдел полиции лично.

Госавтоинспекция предупреждает: за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.