Россияне стали массово интересоваться рыночной ипотекой

Потенциальные покупатели новостроек в крупнейших регионах России стали значительно чаще интересоваться рыночными ипотечными программами, несмотря на высокие ставки. Доля таких запросов в структуре всех ипотечных заявок в октябре 2026 увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Потенциальные покупатели новостроек ... стали чаще интересоваться рыночными программами кредитования. Если год назад их доля в структуре всех ипотечных заявок составляла 49,4%, то в октябре 2026 года она увеличилось до 69,6%», — пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков. Рост интереса к рыночным программам сопровождается пропорциональным снижением спроса на льготную семейную ипотеку.

Доля запросов на семейную ипотеку, которая в начале года составляла 41,6%, в октябре снизилась до 25,7%, отметили аналитики. При этом общее число желающих приобрести квартиру в новостройке в кредит сократилось за год на 14,1%, что характеризует все ипотечные программы в целом, как рыночные, так и льготные.

Изменения структуры спроса связывают с динамикой в течение года. За первые семь месяцев 2026 года доля ипотечных запросов на рыночную ипотеку выросла с 53,6% в январе до 65,4% в июле. В августе показатель незначительно снизился до 64,9%, в сентябре — до 63,8%, однако в октябре вновь начал расти и достиг годового максимума.

Исследование основано на обезличенных запросах на подбор новостроек через специальный сервис с экспертом. Оно охватывает десять регионов, центрами которых являются города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Уфа, Краснодар, Казань и Нижний Новгород.

Наибольший интерес к рыночным программам зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где доля таких заявок составила 77,1% против 54,2% годом ранее. На втором месте — Екатеринбург и Свердловская область с показателем 74,4%, на третьем — Пермь и Пермский край с 72,5%. Москва и Подмосковье заняли седьмое место: там доля запросов на рыночную ипотеку выросла с 49,9% до 69,1%, пишет Ура.ру.

Медианный бюджет ожидаемой покупки новостройки в октябрьских запросах с рыночной ипотекой по всем рассмотренным регионам составил 8,6 миллиона рублей, колеблясь от пяти миллионов в Ростове-на-Дону до 12 миллионов в Москве и Подмосковье. Высокие показатели также зафиксированы в Казани (10 миллионов) и Санкт-Петербурге (9 миллионов). «Это стоимость жилья, которую рассматривают при подборе, а не сумма кредита или цена завершенной сделки», — отметили аналитики.