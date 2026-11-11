Россияне стали массово интересоваться рыночной ипотекой

Я нашел ошибку
Главные новости:
11 ноября в 10:29 поступило сообщение о пожаре на двухэтажном деревянном дебаркадере в Куйбышевском районе Самары.
В Куйбышевском районе Самары горел двухэтажный дебаркадере 
Каждый участник форума может познакомиться с туристическими предложениями по Самарской области и получить персональные рекомендации по планированию семейного путешествия.
Туристские возможности региона презентуют участникам Всероссийского форума «Жить и воспитываться в семье»
Температура воздуха 12 ноября в Самаре ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С.
12 ноября в регионе днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, до +5°С
Также подробную информацию о количестве вакцин можно уточнить по указанным на карте телефонам.
Узнать о наличии вакцин от гриппа можно на карте пунктов вакцинации
Юношеские Олимпийские игры - крупнейший турнир года под эгидой Международного олимпийского комитета.
Сборная России в тройке сильнейших в общем зачете на летних юношеских Олимпийских играх
В Самарской области стартовал XXV форум добровольцев — масштабное событие, объединяющее волонтёров, общественные организации, Добро.Центры, представителей бизнеса и всех, кто готов делать добрые дела.
 Юбилейный форум добровольцев открылся в регионе
В конце 2024 года Самарская область в числе пилотных регионов запустила проект по профилактике социального сиротства «Вызов».
Более тысячи семей и порядка двух тысяч детей региона получили адресную помощь благодаря спецпроекту «Вызов»
Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.
Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.2
EUR 92.4
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
Справочник
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Россияне стали массово интересоваться рыночной ипотекой

272
Россияне стали массово интересоваться рыночной ипотекой

Потенциальные покупатели новостроек в крупнейших регионах России стали значительно чаще интересоваться рыночными ипотечными программами, несмотря на высокие ставки. Доля таких запросов в структуре всех ипотечных заявок в октябре 2026 увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Потенциальные покупатели новостроек ... стали чаще интересоваться рыночными программами кредитования. Если год назад их доля в структуре всех ипотечных заявок составляла 49,4%, то в октябре 2026 года она увеличилось до 69,6%», — пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков. Рост интереса к рыночным программам сопровождается пропорциональным снижением спроса на льготную семейную ипотеку. 

Доля запросов на семейную ипотеку, которая в начале года составляла 41,6%, в октябре снизилась до 25,7%, отметили аналитики. При этом общее число желающих приобрести квартиру в новостройке в кредит сократилось за год на 14,1%, что характеризует все ипотечные программы в целом, как рыночные, так и льготные.

Изменения структуры спроса связывают с динамикой в течение года. За первые семь месяцев 2026 года доля ипотечных запросов на рыночную ипотеку выросла с 53,6% в январе до 65,4% в июле. В августе показатель незначительно снизился до 64,9%, в сентябре — до 63,8%, однако в октябре вновь начал расти и достиг годового максимума. 

Исследование основано на обезличенных запросах на подбор новостроек через специальный сервис с экспертом. Оно охватывает десять регионов, центрами которых являются города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Уфа, Краснодар, Казань и Нижний Новгород.

Наибольший интерес к рыночным программам зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где доля таких заявок составила 77,1% против 54,2% годом ранее. На втором месте — Екатеринбург и Свердловская область с показателем 74,4%, на третьем — Пермь и Пермский край с 72,5%. Москва и Подмосковье заняли седьмое место: там доля запросов на рыночную ипотеку выросла с 49,9% до 69,1%, пишет Ура.ру.

Медианный бюджет ожидаемой покупки новостройки в октябрьских запросах с рыночной ипотекой по всем рассмотренным регионам составил 8,6 миллиона рублей, колеблясь от пяти миллионов в Ростове-на-Дону до 12 миллионов в Москве и Подмосковье. Высокие показатели также зафиксированы в Казани (10 миллионов) и Санкт-Петербурге (9 миллионов). «Это стоимость жилья, которую рассматривают при подборе, а не сумма кредита или цена завершенной сделки», — отметили аналитики.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.
11 ноября 2026  16:14
Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре
205
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
11 ноября 2026  10:17
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
335
Губернатор Вячеслав Федорищев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыли юбилейный всероссийский форум по профилактике социального сиротства
10 ноября 2026  14:56
В Самаре открылся юбилейный Всероссийский форум по профилактике социального сиротства
701
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
10 ноября 2026  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
399
В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства.
9 ноября 2026  21:31
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
867
Весь список