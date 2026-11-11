Жители Приволжья сдали более 611 тысяч монет за осеннюю «Монетную неделю»

В период осенней «Монетной недели» жители 14 регионов Приволжского федерального округа сдали в подразделения Россельхозбанка 611 тыс. монет на сумму почти 2,3 млн рублей, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Лидером ПФО стал Башкортостан: на республику пришлось больше трети всех монет округа.

Акция проходила с 26 октября по 7 ноября 2026 года при поддержке Банка России. Монеты принимали 148 подразделений банка в регионах ПФО. Всего за время акции жители округа сдали в банк 611 074 монеты на общую сумму 2 млн 278,9 тыс. рублей и весом около 2,5 тонны. Если сложить все монеты в одну стопку, ее высота превысит 1 км, то есть будет почти вдвое больше Останкинской телебашни. А если выложить монеты в ряд, получится дорожка длиной почти 13 км.

Первое место в округе занял Башкортостан. Жители республики сдали 221,3 тыс. монет на сумму 665,6 тыс. рублей, их общий вес составил около 850 кг. Годом ранее в регионе собрали 61,7 тыс. монет, то есть результат вырос в 3,6 раза. Только в головном офисе Башкирского филиала в Уфе приняли более 140 тыс. монет.

На втором месте Чувашия: 87,9 тыс. монет на 352,6 тыс. рублей. Третье место заняла Нижегородская область: 56,6 тыс. монет на 292,6 тыс. рублей. В первую пятёрку также вошли Кировская область (49,1 тыс. монет на 165,7 тыс. рублей) и Татарстан (31,5 тыс. монет на 129,1 тыс. рублей). На пять регионов-лидеров пришлось 73% всех монет округа, сообщает пресс-служба РСХБ по ПФО.