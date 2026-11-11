Самарский опыт распространяют на всю Россию: борьба с засорами канализации

Практика «РКС-Самара» по борьбе с канализационными засорами получила поддержку на заседании Совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), которое состоялось в Минстрое России при участии заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько. Опыт предприятия предложено масштабировать на всю страну — от законодательных запретов до коллективных исков к производителям «смываемых» салфеток.

Позицию на заседании представили заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «РКС-Холдинг» Ольга Кухарева и директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова.

В год только в одной Самаре специалисты устраняют более 5 000 засоров, подавляющее большинство которых образуются из-за предметов, которые нельзя смывать в унитаз. Твёрдый мусор ломает дорогостоящее насосное оборудование канализационных насосных станциях, нарушает биологические процессы очистки сточных вод и создаёт угрозу экологическому благополучию. Каждый такой инцидент означает дополнительные затраты на ремонты — а значит, и рост нагрузки на тариф.

Компания работает не только «в поле»: помимо аварийных и профилактических промывок и прочисток системы водоотведения, специалисты предприятия информируют горожан о правилах пользования канализацией, разрабатывают инструкции и памятки, выходят с законодательными инициативами.

Представители других водоканалов, присутствовавшие на мероприятии, подтвердили актуальность проблемы.

На заседании Совета РАВВ в Минстрое России рассмотрели практики разных городов, включая Самару, и приняли решение прорабатывать три меры:

- внести в Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 (Правила предоставления коммунальных услуг) запрет на сброс мусора в систему канализации;

- формировать по регионам коллективные иски к управляющим компаниям за ущерб имуществу водоканалов от попадания мусора в канализацию, а также иски к производителям биоразлагаемых салфеток — если испытания выявят несоответствие характеристикам, заявленным на маркировке («смываемые» или «водорастворимые»);

- размещать в СМИ социальную рекламу о запрете сброса мусора в канализацию.

«Проблема попадания мусора в канализацию — общероссийская, и решать её нужно системно: просвещением, законодательством и ответственностью производителей. Поддержка РАВВ и Минстроя означает, что наш самарский опыт становится основой для федеральных решений», — отметила директор по правовым и корпоративным вопросам ООО «РКС-Холдинг» Ольга Кухарева.