Ударил ножом одного, а другого смертельно ранил во сне: в Самаре будут судить ранее судимого мужчину

Прокуратура Кировского района г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 45-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия) и по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Государственному обвинению предстоит доказать, что в июле 2025 года мужчина у себя в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов на улице Стара-Загора в городе Самаре, распивал спиртные напитки с приятелем. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял рядом лежащий нож и ударил оппонента, причинив ему легкий вред здоровью.

Кроме того, в марте 2026 года обвиняемый у себя дома употреблял алкоголь с другим знакомым, после чего гость лег спать. Хозяин квартиры подошел к спящему другу и начал его избивать руками, а после взял нож и дважды нанес удар в область туловища.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и за применение насилия в отношении представителя власти.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.