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«Добрый сигнал»: 1000-й комплект спутникового ТВ вручен семье из Самарской области

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«Добрый сигнал»: 1000-й комплект спутникового ТВ вручен семье из Самарской области

Благотворительная акция «Добрый сигнал», организованная фондом «Страна для детей» и компанией «Триколор» при поддержке аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, прошла середину пути. Юбилейный, тысячный комплект спутникового телевидения был вручен лично детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в ходе встречи с семьями в Самарском региональном отделении Фонда защиты детей.

Всего в рамках проекта 2000 российских семей с детьми получат оборудование и бессрочную бесплатную подписку на основной пакет российских телеканалов. Цель инициативы — не только повышение качества досуга и уровня благосостояния семей, но и популяризация традиционных семейных ценностей в информационном пространстве. Проект ориентирован на поддержку семей, находящихся под опекой благотворительного фонда «Страна для детей»: среди них многодетные семьи, а также семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Старт акции был дан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), после чего началась работа по доставке комплектов в более чем 50 регионов России. В настоящий момент вручения уже состоялись в 23 субъектах РФ, включая Калининградскую, Тамбовскую, Ярославскую, Пензенскую, Свердловскую, Иркутскую области, Республику Саха (Якутия), Красноярский край и другие.

1000-й комплект из рук Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой получила семья из Самарской области. Алина и Никита воспитывают четверых детей. Младшему, Ярославу, скоро исполнится год. 

«Акция “Добрый сигнал” шагает по стране. Наша цель — поддержать семьи, которым нужна дополнительная забота. Спасибо всем участникам акции! Возможность вместе посмотреть хороший фильм или передачу — еще один повод провести время всей семьей. А это бесценно», — прокомментировала итоги встречи в Самаре Мария Львова-Белова.

«Для “Триколор” большая честь выступать партнерами такой акции и помогать семьям по всей России. Мы верим, что наш подарок — это вклад в теплые вечера, проведенные вместе. Для нас принципиально важно, чтобы у каждого ребенка и родителя был доступ к качественной информации, познавательному и развлекательному контенту, а совместный просмотр становился приятным досугом для всей семьи. Особенно хочу отметить, что в реализации нашей инициативы участвует большое число неравнодушных людей: сотрудники “Триколор”, персонал складов-магазинов, уполномоченные по правам ребенка в регионах и представители местных некоммерческих организаций. Каждый из них вкладывает частичку своего сердца, чтобы наш комплект был передан конкретной семье. Всем вам — большое спасибо за неравнодушие и вовлеченность в общее дело», — рассказала генеральный директор компании «Триколор» Елена Полозова.

Процесс адресной передачи оборудования в регионах продолжается до конца года при участии местных уполномоченных по правам ребенка и профильных некоммерческих организаций.

Источник фото: аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

 

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