Телефон, часы и деньги со счета: в Самаре двое мужчин напали на прохожего

Прокуратура Железнодорожного района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счета).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что 19-летний житель областного центра и его 34-летний приятель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Дзержинского вблизи дома № 12 решили совершить разбойное нападение на прохожего.

Злоумышленники избили потерпевшего, похитили сотовый телефон и часы общей стоимостью 36 тыс. рублей.

Кроме того, один из подсудимых с помощью карты снял с банковского счета мужчины денежные средства на общую сумму 30 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев, второму – 4 года лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. рублей. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.