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В РФ будут развивать проводное радиовещание

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В РФ будут развивать проводное радиовещание

Существующие в России сети проводного радиовещания (ПВ) обеспечивают не только трансляцию трех обязательных радиопрограмм, но и служат технологической основой систем оповещения и экстренного информирования населения. Сохранять и развивать такие сети намерены и в дальнейшем. Это следует из проекта актуализированной Стратегии развития отрасли связи, подготовленного Минцифры.

Предложение включить в стратегию меры по сохранению и развитию сетей ПВ в многоквартирных домах внесло АО «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), сообщили «Известиям» в Минцифры. В таких домах проживает около 70% населения России, отметили в ведомстве. Развитие и сохранение проводного вещания обеспечивает дополнительный охват услугами связи и оповещением жителей МКД, добавили там. Преимущества ПВ — адресность доставки сигнала, энергонезависимость, высокая степень защищенности от кибератак, готовая технологическая основа систем оповещения в МКД, перечислили в ведомстве.

«Громкоговоритель в квартире питается от линии, а не от розетки. Если в доме нет света, сотовая сеть легла и телефон сел, радиоточка всё равно сообщит, что происходит. По ней можно передать больше информации, чем в SMS», — отметил эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский.

Решение сохранить проводное радиовещание в обновленной стратегии развития отрасли связи — прагматичный шаг с точки зрения государственной безопасности, считает основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров. В отличие от сотовой связи и интернета, которые могут отключиться при блэкауте или перегрузке сети, радиоточка продолжает работать, поскольку получает питание по тому же проводу, по которому передается сигнал, объяснил он. Если мобильная сеть перегружена, именно такое радио и уличные системы звукового оповещения остаются каналами, с помощью которых можно предупредить людей об опасности и помочь им покинуть опасную зону, добавил эксперт.

«С точки зрения радиовещания проводной формат действительно устарел. Однако государство до сих пор считает такое радио одним из основных каналов оповещения. При этом на практике доступ к нему имеет лишь малая часть населения России», — подчеркнул партнер ComNews Research Леонид Коник.

В нынешних условиях, когда надежность экстренного оповещения напрямую связана с сохранением здоровья и жизни людей, такая ситуация — как минимум преступная халатность, заключил эксперт.

Фото pxhere.com

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