Специалисты "РКС-Самара" достали почти 10 тонн мусора из канализационной насосной станции

Примерно 10000 кг мусора извлекли сотрудники «РКС-Самара» из канализационной насосной станции. Специалисты провели очистку приёмного отделения и насосов КНС. Меры вынужденная, так как оборудование забивается мусором постоянно. На поверхность из приёмного отделения подняли больше 10 кубометров бытовых отходов, которые поступили на станцию вместе со стоками: в основном, это влажные салфетки и другие средства гигиены.

Ресурсоснабжающее предприятие напоминает, что смывать в унитаз твёрдые бытовые отходы категорически запрещено. Система канализации спроектирована для отведения только сточной воды с биологическими отходами человека. Всё остальное не растворяется, накапливается в трубах, колодцах, наматывается на насосное оборудование и выводит его из строя. Это риск нарушить систему, получить излив на поверхность.

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

- Всё, что не растворяется легко в воде.