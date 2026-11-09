В Октябрьском  районе Самары женщина пострадала в столкновении автомобилей

8 ноября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека, 2 – погибли.

В Октябрьском районе Самары в 15:50 водитель автомобиля Lada Granta – мужчина 1975 г.р., следуя по ул. Революционной со стороны ул. Корабельной, при осуществлении поворота на ул. Печёрскую, в нарушение требований п. 13.4 ПДД РФ, на регулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству «Тенет Т7», под управлением водителя 1982 г.р., который двигался со стороны ул. Дыбенко в направлении ул. Корабельной. Пострадавший пассажир автомобиля Lada Granta – женщина 1997 г.р. доставлена в медицинское учреждение.