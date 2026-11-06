Четверо пострадали в ДТП в в Сызранском районе

Еще одно ДТП 5 ноября произошло в 20:15 в Сызранском районе. Госавтоинспекторами установлено, что 20-летняя женщина, управляя автомашиной Mazda 6, двигалась по 6 км автодороги «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес». В пути следования выбрала скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, и допустила столкновение с автомобилем LADA Kalina, под управлением 50-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. Оба водителя, а также пассажиры LADA Kalina – женщины 54 и 33 лет доставлены в медицинское учреждение. Двое детей – 6-летний мальчик и 4-летняя девочка, которые в момент ДТП находились в LADA Kalina – не пострадали.