В Самаре столкнулись Лада и КАМаз

5 ноября на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек.

Так, по данным, собранным госавтоинспекторами в Кировском районе Самары, в 21:30 21‑летний мужчина, управляя автомобилем LADA Priora, двигался в условиях снегопада по путепроводу на улице Физкультурной со стороны Кузнецкого переулка в направлении Зубчаниновского шоссе. В пути следования, возле строения №179 по Зубчаниновскому шоссе, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, под управлением 48-летнего мужчины, движущимся во встречном направлении. Водитель LADA Priora госпитализирован.