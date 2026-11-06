В Тольятти ввели карантин по бешенству в Центральном районе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Центрального района Тольятти. Это связано с выявленным очагом бешенства животных. Документ опубликован на портале правовой информации, пишет Коммерсантъ.

Согласно указу, очагом признана квартира в доме на улице Лесной. Территория в радиусе 500 метров от этого адреса объявлена неблагополучным пунктом по бешенству.

В границах очага запрещены лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами (за исключением проживающих и специалистов ветслужбы), ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка, а также снятие шкур с их трупов и охота.

В неблагополучном пункте (радиус 500 метров) не разрешается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных, вывоз животных (кроме вывоза на убой или вакцинированных в течение 179 дней до вывоза). Кроме того, на территории нельзя проводить отлов диких животных для зоопарков.

Отмена карантина возможна не ранее чем через 60 календарных дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании, и уничтожения последнего трупа больного животного.