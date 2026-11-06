В селе Подбельск Похвистневского района завершён капитальный ремонт системы водоснабжения в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Общая протяжённость обновлённых сетей составила более 4 км. Качественным централизованным водоснабжением обеспечены 2 450 жителей села. На реализацию мероприятий направлено 33,2 млн рублей, в том числе 19,26 млн рублей из федерального бюджета. Капитальный ремонт выполнялся на наиболее проблемных участках — на улицах Куйбышевской, Почтовой, Ленинградской, Революционной и Доровских, где изношенность сетей достигала 70%.

В ходе выполнения работ было установлено 32 колодца, 3 водоразборные колонки и 1 гидрант. Изношенные трубы заменены на новые полиэтиленовые трубы низкого давления диаметром 110 мм. Полиэтилен является оптимальным материалом для водопроводных сетей: он не подвержен коррозии и не вступает в реакцию с водой, стоками или газом. В отличие от металла, в воду не попадают продукты коррозии, а гладкая внутренняя поверхность препятствует образованию отложений и биоплёнки. Для питьевых систем это важное качество — вкус и безопасность воды сохраняются.

История Подбельска началась с железнодорожной станции Подбельская в 1903 году. Первый чугунный водопровод, предназначенный для нужд железной дороги и растущего поселения, был построен в 1904 году. Капитальный ремонт системы водоснабжения существенно позволил существенно повысить надёжность систем водоснабжения населённого пункта, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций.

Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» запущен с 2025 года и предоставляет регионам возможность не только строить новые объекты, но и осуществлять капитальный ремонт изношенных коммунальных сетей. В рамках проекта предусмотрена поддержка из федерального бюджета при условии софинансирования из региональных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта также планируется завершение капитального ремонта 10 объектов: будет заменено 66 км сетей тепло- и водоснабжения, что позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг для 41,7 тыс. человек.

Фото – министерство энергетики и ЖКХ Самарской области