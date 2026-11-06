В работе Ozon Банка произошел сбой

Клиенты Ozon Банка столкнулись с трудностями при входе в мобильное приложение. Об этом 6 ноября свидетельствуют данные сервиса Detector404.

Отмечается, что к 11:50 мск за последний час поступило более 13 тыс. жалоб на работу банковских сервисов. Столько же обращений зафиксировано за сутки.

Среди пользователей, сообщивших о сбое, 38% указали на недоступность личного кабинета, еще 27% — на проблемы с сервисом. В настоящее время наибольшая доля сообщений пришлась на Санкт-Петербург — 4%. При этом Москва, Московская и Самарская области составили по 3%, пишут "Известия".