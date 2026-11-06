Сборная СГСПУ стала победителем «Спартанских игр»-2026

В Самаре состоялись межвузовские соревнования «Спартанские игры» - ежегодный фестиваль среди команд образовательных организаций высшего образования Самарской области. В 2026 году фестиваль был посвящен Году единства народов России.

Участниками стали сборные команды 12 вузов Самарской области. В составы команд вошли студенты 1-го курса очной формы обучения.

Команды соревновались в эстафетах и полосах препятствий, где важны были не только скорость, но и слаженная командная работа. В личном зачете первокурсники приняли участие в соревнованиях по дартсу, стрельбе из электронного оружия и гонкам дронов.