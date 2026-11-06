Участники из Самарской области - призеры международного фестиваля ГТО

В Белоруссии в Минске состоялся первый международный фестиваль ГТО. Событие было приурочено к 95-летию исторического всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В соревнованиях приняли участие 386 спортсменов. В их числе - Сергей и Ольга Глушковы из Сергиевского района Самарской области, многократные победители и призеры региональных и всероссийских мероприятий комплекса ГТО.

В «Гонке ГТО» в категории «ветераны» Сергей занял первое место, у Ольги - серебряная медаль.

Также Сергей Глушков стал обладателем рекорда международного фестиваля в упражнении «наклон» - 32 сантиметра ниже уровня скамьи.

Фото: минспорта СО