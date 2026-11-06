«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает клиентов о новом виде мошенничества

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов на новую схему обмана: мошенники представляются сотрудниками энергокомпании и предлагают оперативно сделать перерасчёт за коммунальные платежи. Как результат — потеря личных данных и денежных средств.

Злоумышленники создают чаты в мессенджерах и размещают обращения от «энергокомпании» о централизованном сборе информации для перерасчёта. В сообщении публикуются личные данные жильцов — ФИО и даты рождения. Всем желающим получить перерасчёт предлагается подтвердить свои данные с помощью поддельного чат-бота. Дальше стандартный сценарий: код из бота либо СМС, передача цифрового ключа мошенникам, потеря денег или данных.

Энергетики напоминают важные правила, чтобы не попасться на уловки мошенников:

— не сообщайте данные банковских карт, пароли и коды (сотрудники компании никогда их не запрашивают);

— устанавливайте приложение энергокомпании только через официальные магазины (RuStore, Google Play и App Store);

— перепроверяйте информацию;

— не доверяйте звонкам и сообщениям, если они касаются персональных данных и финансов.

Энергетики призывают самарцев быть бдительнее, предупредить близких, в особенности пожилых родственников, о новых мошеннических схемах. Тем, кто уже столкнулся с аферистами, советуют обращаться в правоохранительные органы.