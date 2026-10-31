"Т Плюс"  завершили наладочные работы на оборудовании тепловых сетей Самарской ТЭЦ

"Т Плюс" сообщает о завершении наладочных работ на оборудовании тепловых сетей Самарской ТЭЦ. На данный момент без ограничений обеспечиваются теплом и горячей водой дома Промышленного, Кировского и Октябрьского районов Самары.



Теплоэнергетики рекомендуют при возникновении вопросов по температуре горячей воды и отопления обращаться в обслуживающие организации. Телефоны указаны в квитанции за содержание жилья.



Получить оперативную информацию по работам на тепловых сетях можно в Тепловой справочной службе "Т Плюс" - tss.tplusgroup.ru.

Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области