Энергетики «Т Плюс» приняли участие в восстановлении соснового бора в Тольятти

Сотрудники «Т Плюс» провели экологическую акцию в Тольятти. 100 энергетиков-волонтёров и члены их семей высадили 5 тысяч сеянцев сосны на трёх гектарах в Кунеевском лесу.

Участие в восстановлении соснового бора давно стало традиционным для энергетиков. В этом году мероприятие собрало волонтёров Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Тольяттинских тепловых сетей и «ЭнергосбыТ Плюс».

В общей сложности сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» за 9 лет высадили 115 тысяч сеянцев сосны на 36 гектарах в Тольятти.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»