Команда Ставропольского района - победитель областных соревнований по настольному теннису

В Самаре на базе УСЦ «Грация» состоялись соревнования по настольному теннису в рамках регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр. В состязании приняли участие 86 человек в составе 22 команд.

Победителями и призерами в командном первенстве стали:

1. Ставропольский район: Эдуард Кабанов, Захар Тимофеев, Ирина Кудашова, Юлия Павлюк

2. Приволжский район: Андрей Шереметьев, Владислав Кадеров, Жанна Кирсанова, Диана Комонова

3. Волжский район: Максим Ельшов, Наиль Аминов, Юлия Рахматулина, Дарья Кремнева

Фото: минспорта СО