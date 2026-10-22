Самарские генераторы азота компании «Тесвел» подтвердили статус «Сделано в России»

Адсорбционные генераторы азота серии TEC.N, производимые самарской компанией «Тесвел», получили сертификат «Сделано в России». Документ, удостоверяющий российское происхождение продукции, был выдан центром экспертной оценки АО «Российский экспортный центр».

Оборудование успешно прошло все необходимые процедуры проверки. Сертификация подтверждает, что генераторы соответствуют установленным критериям локализации производства, а также высоким стандартам качества и экологичности.

Производство генераторов азота сосредоточено на мощностях компании в Самарской области. Оборудование применяется на предприятиях металлообрабатывающей, агропромышленной, пищевой и химической отраслей. Использование генераторов позволяет обеспечивать производства азотом высокой чистоты, что критически важно для соблюдения технологических стандартов и повышения качества выпускаемой продукции.

«Сертификат «Сделано в России» – это не только подтверждение высокого качества и локализации, но и весомый аргумент для промышленных потребителей. Для Самарской области важно, что наши предприятия активно включаются в работу по импортозамещению и наращивают экспортный потенциал. Уверен, что новый статус откроет компании «Тесвел» дополнительные возможности для продвижения на внутреннем и внешнем рынках», – подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Поддержка производителей несырьевой продукции и развитие экспортного потенциала региона ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие в таких конкурсах как «Экспортер года. Сделано в России» позволяет компаниям получать дополнительные меры поддержки и стимулы для выхода на зарубежные рынки.

В компании «Тесвел» отмечают, что федеральный сертификат укрепляет доверие со стороны промышленных заказчиков и открывает новые перспективы для развития бизнеса.

В Самарской области c экспортно ориентированным бизнеcом работает региональный Центр поддержки экcпорта. В чиcле инcтрументов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнеc-миccии и выcтавки, индивидуальное экcпортное cопровождение, поиcк новых зарубежных партнеров и др. ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области