В России зафиксировали рост спроса на стройматериалы и ремонтные работы

Потребители в России все чаще выбирают точечный ремонт и обслуживание уже имеющейся недвижимости вместо масштабных проектов. Это следует из данных, представленных компанией «Авито» на отраслевой конференции «Все для стройки бизнеса». Так, за период с марта по сентябрь 2026 года количество сделок по продаже строительных материалов на платформе увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а оборот вырос на 10%, пишет Газета.

«Спрос на товары для ремонта и стройки на «Авито» продолжает расти даже в период сжатия отрасли. Спрос перетекает в плановый ремонт, а география смещается в малые города, где рост достигает 15%», — отметил руководитель бизнес-направления товаров для дома и строительства Никита Захаров.

По его словам, треть продавцов строительных материалов на платформе составляют представители бизнеса, а доля бизнес-покупателей достигает 11%.

Также в компании сообщили, что спрос на ремонтные работы в России в сентябре 2026 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на строительные услуги — на 15%.

«Рынок ремонта и стройки с точки зрения потребителя переходит от глобальных проектов к модернизации. Спрос перетекает из сегмента ремонта вводимых площадей в сектор планового ремонта уже имеющейся недвижимости», — сообщила глава бизнес-направления «Ремонт и стройка» в «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

По данным платформы, в сентябре наибольший прирост спроса среди отдельных видов ремонтных работ зафиксирован в сегменте ремонта полов — 62% в годовом выражении. Спрос на укладку плитки увеличился на 37%, ремонт окон — на 28%, покраску стен — на 25%.

Отмечается, что география спроса на товары для ремонта и строительства постепенно смещается в сторону регионов. По данным «Авито Товаров», в малых городах рост спроса достигает 15%.

Еще одна тенденция — переход рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) от активного возведения домов к эксплуатации уже построенных объектов. По оценкам участников конференции, сформированный за последние годы фонд частных домов создает дополнительный спрос на обслуживание и ремонт недвижимости.

Также они отнесли к перспективным направлениям развитие рекомендаций при выборе товаров и услуг, в том числе на основе опыта соседей. В «Авито» добавили, что на фоне этого тестируют сервис «Авито Соседи», который позволяет пользователям получать рекомендации о специалистах от жителей своего дома или района.