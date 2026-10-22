В Петербурге жительница через умную колонку услышала, как грабят ее мужа

В Санкт-Петербурге жительница через умную колонку услышала, как дома грабят ее мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Женщина находилась в Ленобласти, когда колонка включила звук из квартиры, где в адрес ее 31-летнего супруга высказывались угрозы расправой. Она позвонила в полицию.

Выяснилось, что к хозяину дома заявились три малознакомых молодых человека 17-21 года и, угрожая ножом, забрали iPhone, студийный микрофон, наушники и звуковую карту. Ущерб составил 78 тысяч рублей.

Прибывшим правоохранителям дверь не открыли, телефон супруга был выключен. На следующий день он сам пришел в полицию и написал заявление. Налетчиков задержали в тот же вечер на улице Солдата Корзуна. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело о разбое, пишет Лента.