Лучшие народные танцевальные коллективы России выступят в Самаре

С 23 по 25 октября в Самаре пройдет XII Всероссийский фестиваль-конкурс традиционного народного танца «Перепляс» — одно из главных событий года в сфере народной хореографии. Он объединит более 180 участников из 15 регионов России, в конкурсной программе — танцы, собранные в экспедициях и восстановленные по записям этнографов, а также авторские постановки.



23 октября в 18:30 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109), состоится торжественное открытие фестиваля. Утром этого же дня там пройдет смотр-конкурс танцевальных программ фольклорных и хореографических коллективов, а также мастер-класс по традиционной хореографии. Вечером состоится показ отрывка из спектакля по обычаям и праздникам русского народного календаря в исполнении заслуженного коллектива народного творчества РФ — хореографического ансамбля «Вензеля» из Пензы.



24 октября в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104) пройдут конкурсные выступления коллективов и аккомпаниаторов, лекция по традиционной хореографии, круглый стол для руководителей. Молодые участники фестиваля смогут принять участие в интерактивной площадке, увидеть лучшие образцы традиционной хореографии и на практике перенять манеру исполнения у мастеров из разных регионов.



25 октября в «Дирижабле» состоится заключительный гала-концерт фестиваля-конкурса и церемония награждения победителей. Вход на мероприятия фестиваля - по пригласительным, которые можно заказать по телефону 8(846)331-23-67.



Отметим, фестиваль учрежден Министерством культуры РФ и Государственным Российским домом народного творчества имени В.Д. Поленова при поддержке Министерства культуры Самарской области. Организатор — ГБУК «Агентство социокультурных технологий».