Самарские дороги оборудуют 1803 камерами для снижения смертности

В Самарской области продолжат развивать систему фиксации нарушений на дорогах. Всего на трассах региона будут работать 1803 комплекса фотовидеофиксации. Об этом шла речь на заседании комитета по транспорту и развития транспортной инфраструктуры Самарской губернской думы 22 октября.

Для повышения безопасности 150 камер решено передислоцировать на участки с наибольшей концентрацией аварий. Еще как минимум 100 устройств ждет модернизация.

Все эти меры направлены на достижение главной цели — сокращение смертности в ДТП. Планируется, что к 2027 году этот показатель снизится до 2,53 погибших на каждые 10 тысяч транспортных средств — не более 308 человек в год, пишет Самарская газета.