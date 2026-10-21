Инспекторы ГИМС на Волге проверили у владельцев плавсредств документы

С приходом осени жизнь на водоемах области не замирает: рыбаки и владельцы маломерных судов продолжают выходить на воду.

Однако именно в этот период возрастают сезонные риски: температура воды падает, погода становится непредсказуемой, а световой день — короче.

В ходе недавнего патрулирования в акватории Волги специалисты проверили у владельцев плавсредств документы — удостоверение на право управления, судовой билет, отметку о прохождении освидетельствования.

Особое внимание уделили наличию спасательных жилетов и сигнальных устройств.

Инспекторы подчеркивают: отсутствие жилета в холодной воде часто становится фатальным, так как силы у человека заканчиваются за считанные минуты.

«Среди типичных нарушений — выход на воду на неисправных судах, отсутствие спасательных жилетов, перегруз и игнорирование штормовых предупреждений, — поясняет старший инспектор ГИМС областного управления МЧС России Денис Форрат. — Наша цель — не просто выписать штраф, а предотвратить беду. Мы проводим разъяснительные беседы, объясняем риски осеннего плавания и напоминаем алгоритм действий при ЧП».

Помимо проверок, инспекторы вручают судоводителям памятки с правилами безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области