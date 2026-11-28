С начала 2026 года в Самарской области зарегистрировано 120 пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. К сожалению, один человек погиб.



МЧС России напоминает:



- следи за исправностью печи и дымохода;



- обнаружил трещины - замажь глиной;



- вовремя убирай золу и очищай дымоход от сажи;



- предтопочный лист у печи должен быть размером 50 на 70 сантиметров из металла;



- не используй для растопки печи горючие вещества;



- не оставляй топящуюся печь без присмотра.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области