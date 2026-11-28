С начала 2026 года в Самарской области зарегистрировано 120 пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. К сожалению, один человек погиб.
МЧС России напоминает:
- следи за исправностью печи и дымохода;
- обнаружил трещины - замажь глиной;
- вовремя убирай золу и очищай дымоход от сажи;
- предтопочный лист у печи должен быть размером 50 на 70 сантиметров из металла;
- не используй для растопки печи горючие вещества;
- не оставляй топящуюся печь без присмотра.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области