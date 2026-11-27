Новый порядок медицинского освидетельствования водителей, при котором врачи будут обязаны сообщать в ГИБДД о выявленных противопоказаниях, препятствующих управлению автомобилем, заработает в России с 1 марта 2027 года, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Сейчас медосвидетельствование водителей является разовой процедурой при получении или замене прав, однако в следующем году будет введен алгоритм реагирования на состояние здоровья в реальном времени.

"В России с 1 марта 2027 года заработает норма, которая вводит новый порядок медицинского освидетельствования водителей. Если врач в ходе диспансеризации, медицинского осмотра, лечения иного заболевания обнаружил признаки болезни из перечня противопоказаний, он должен уведомить водителя о необходимости пройти внеочередное освидетельствование и направить информацию в ГИБДД", — сказал Куринный.

По его словам, если при получении прав у человека не было противопоказаний, но через год обострилось психическое расстройство, возникли проблемы со зрением или был эпизод нарушения мозгового кровообращения с парезом, врач при диспансеризации или лечении обязан уведомить водителя о необходимости внеочередного медосвидетельствования и направить информацию в ГИБДД.

После выявления такого заболевания у водителя будет три месяца на прохождение осмотра в лицензированной клинике, отметил парламентарий.

"Если предполагаемое специалистом противопоказание подтвердится или человек не пройдет медосвидетельствование за отведенные три месяца, то это будет являться основанием для прекращения действия прав", — заключил Куринный.