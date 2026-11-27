hh.ru и сеть кофеен «Скуратов» изучили наиболее популярные кофейные напитки в восьми городах России — Омске, Новосибирске, Казани, Самаре, Тюмени, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге — и рассчитали «индекс кофе» для каждого из них. В основе методологии — количество чашек кофе, которые можно приобрести на медианную предлагаемую зарплату в соответствующем регионе.

В Самаре «индекс кофе» составил 237 чашек. При медианном зарплатном предложении в 73 400 руб. и цене чашки капучино в сети «Скуратов» в 310 руб., это восьмой результат среди восьми исследованных городов.

Лидером рейтинга стала Москва: при медианном зарплатном предложении 112 700 руб. жители столицы могут позволить себе 305 чашек капучино, невзирая на максимальную цену напитка в сети (370 руб.). На втором месте — Казань, где на зарплату можно приобрести 269 чашек (медиана зарплатного предложения — 83 500 руб., цена чашки — 310 руб.). Замыкает тройку лидеров Новосибирск с индексом 267 (медианная зарплата — 82 700 руб., цена чашки — 310 руб.).

Далее в рейтинге расположились:

Омск — «индекс кофе» 254 чашки (зарплата 73 800 руб., цена капучино 290 руб. — самая низкая в сети).

Тюмень — 253 чашки (зарплата 78 400 руб., цена 310 руб.).

Санкт-Петербург — 252 чашки (зарплата 93 300 руб., цена 370 руб.).

Нижний Новгород — 238 чашек (зарплата 78 500 руб., цена 330 руб.).

Замыкает список Самара, где индекс кофе составил 237 чашек (при медианной предлагаемой зарплате 73 400 руб. и цене капучино 310 руб.).

По данным сети кофеен «Скуратов», в 2026 году наиболее востребованным кофейным напитком в городах присутствия компании стал капучино: на него приходится 17% всех продаж по сети. Второе место занимает американо (8%), третье — латте (6%), четвертое — флэт уайт (5%), пятое — фильтр-кофе (4,8%). Примечательно, что в 37% случаев гости заказывают к напитку десерт, а наибольшей популярностью среди кофеманов пользуются шоколадное печенье и трубочка со сгущенкой.

Средняя стоимость капучино — самого популярного кофейного напитка — в сети «Скуратов» составляет 320 рублей, однако в разных городах присутствия компании цена варьируется от 290 до 370 рублей. А самым «кофейным» городом по версии «Скуратова» в 2026 году стал Санкт-Петербург: здесь фиксируется наибольший объем продаж напитков в пересчете на одну кофейню.

«Индекс кофе» в городах РФ, 2026

В рейтинге участвовали 8 городов: Омск, Новосибирск, Казань, Самара, Тюмень, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург.

Индекс рассчитан как соотношение цены капучино и медианной предлагаемой зарплаты за 10 мес. 2026 года в указанных городах, по данным hh.ru и сети кофеен «Скуратов».