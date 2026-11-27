В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



Отношение большинства экономически активных самарцев ко Дню матери — позитивное: положительно оценивают праздник 64% опрошенных («Очень важный праздник!»; «Мама — самый главный человек в жизни»), нейтрально — 28% респондентов («Я привыкла поздравлять маму 8 Марта, а ко Дню матери отношусь нейтрально»). Отрицательных отзывов — всего 1%. Еще7% затруднились дать ответ либо впервые узнали о таком празднике.



Женщины одобряют День матери заметно чаще мужчин: 73 и 55% соответственно. Среди представителей сильного пола больше доля тех, кто затруднился определить свое отношение к дате или впервые о ней услышал (12%, а среди горожанок — всего 2%).



Молодежь до 35 лет давала положительные оценки празднику чуть чаще тех, кто старше (69%).





Время проведения: 16—25 ноября 2026 года

День матери — один из самых теплых праздников в российском календаре, хотя официальный статус он получил сравнительно недавно. В 2026 году День матери в России отмечают 29 ноября — в последнее воскресенье месяца.