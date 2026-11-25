При выборе работы жители Самарской области прежде всего обращают внимание на уровень заработной платы (85%). На втором месте — личностные качества руководителя (78%), на третьем — стабильность компании (66%). При этом известность бренда работодателя отметили лишь 3% респондентов. Таким образом, для соискателей имеет значение не столько громкое имя компании, сколько условия работы, отношения с руководством и стабильность работодателя. Такие результаты показал опрос hh.ru, проведённый среди 5748 российских соискателей, в том числе жителей Самарской области. Аналитики также выяснили, как меняются приоритеты кандидатов в зависимости от возраста и профессии.

Важнее громкого имени — то, как устроена работа

При выборе работодателя жители Самарской области чаще оценивают конкретные условия будущей работы, чем известность компании. Важны не только деньги, но и возможности обучения и профессионального развития, понятные обязанности, перспективы карьерного роста и гибкость рабочего графика.

Помимо зарплаты, руководителя и стабильности компании, 51% опрошенных обращают внимание на возможности обучения и профессионального развития. Понятные обязанности важны для 48% респондентов, перспективы карьерного роста — для 46%. Гибкий график и социальный пакет отметили по 34% участников опроса, возможность работать удалённо или в гибридном формате — 30%, интересные задачи — 25%.

При этом репутацию компании включили в число главных критериев 4% жителей Самарской области, а известность её бренда — всего 3%.

Руководитель важен и молодёжи, и людям старше 55 лет Хорошие отношения с руководителем — не только запрос молодого поколения, с которым часто связывают повышенные ожидания от рабочей среды. Для людей разных возрастов важно, кто будет организовывать их работу, ставить задачи и принимать решения, от которых зависит их повседневный рабочий опыт.

Среди соискателей 35–44 лет личность руководителя назвали важной 78%, среди молодёжи 18–24 лет — 77%. В группе 45–54 лет этот критерий отметили 73%, а среди кандидатов старше 55 лет — 70%. Различия есть и между профессиями. Чаще всего на руководителя обращают внимание специалисты административного профиля (83%), а также финансов, бухгалтерии и аудита (82%). У разных специалистов — разные ожидания от работы

Хотя зарплата и руководитель важны для большинства соискателей, другие приоритеты заметно различаются в зависимости от профессии. Поэтому универсального предложения, одинаково привлекательного для всех кандидатов, не существует: одним важнее стабильность бизнеса, другим — интересные задачи и гибкость.

Для сотрудников логистики, закупок и снабжения особенно важна стабильность компании: её выбрали 76% опрошенных в этой сфере. Среди производственных специалистов — 73%.

У представителей творческих профессий, дизайна и медиа на первый план чаще выходит содержание работы. Интересные задачи назвали важными 52% опрошенных против 32% в среднем по выборке. Почти половина специалистов творческих направлений (49%) также отметили гибкий график.

Эти различия показывают, почему работодателям важно учитывать профессию и карьерные приоритеты кандидатов при подготовке предложений о работе.

«Зарплата по-прежнему остаётся главным критерием выбора работы для жителей Самарской области, но наши данные показывают, насколько важен для людей будущий руководитель. И это вполне объяснимо: именно от него во многом зависит, как будут устроены рабочие процессы, насколько понятными окажутся задачи, как будет даваться обратная связь и соблюдаться договорённости. Фактически руководитель — тот человек, через которого сотрудник ежедневно взаимодействует с компанией. Для небольшого бизнеса здесь есть дополнительные возможности конкурировать за специалистов. Не обязательно обладать широко известным брендом, чтобы заинтересовать кандидатов. Можно показывать конкретные преимущества: понятные правила работы, открытый диалог с руководством, возможности развития и интересные задачи. Но важно помнить и о стабильности — одном из трёх главных критериев. Поэтому работодателям стоит заранее объяснять кандидатам, как устроен бизнес, какие условия он предлагает и на что сотрудник может рассчитывать», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Методология