26 ноября в 18:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет творческая встреча с художественным руководителем балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, заслуженным артистом России Юрием Петровичем Бурлака.

Встреча пройдет в рамках выставки «Культура и искусство Самарской губернии: эпохи и судьбы», посвящённой 175-летию губернии, в партнерстве с нашим театром, отмечающим в 2026 году свое 95-летие.

У самарцев впервые появилась возможность пообщаться в неформальной обстановке с мастером восстановления шедевров классической хореографии, выдающимся балетмейстером, который осуществлял художественное руководство театра «Русский балет» и балетной труппы Большого театра России и уже 9 лет работает в Самаре.

Юрий Бурлака – художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, лауреат премии «Душа танца» журнала «Балет», лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Посвятил себя реставрации и воссозданию старинных балетов. Чтобы передать дух и хореографический текст исторических спектаклей, он глубоко изучает архивы, в том числе фонд Мариуса Петипа. В качестве балетмейстера принимал участие в ряде постановок классических балетов и вечеров старинной хореографии в различных театрах России, Японии, Австрии, Германии, Мексики. Ведет педагогическую деятельность (преподавал в Московской государственной академии хореографии, художественный руководитель Самарского хореографического училища), научную и издательскую работу (издает клавиры балетов, сборники нот и либретто, учебные пособия).

Живой иллюстрацией творческого метода, сконцентрированного на исследовании классического наследия, станут номера, которые воссоздают хореографию великих мастеров: Анны Павловой, Михаила Фокина, Александра Горского, Нины Стуколкиной.

Исполнят хореографические миниатюры солисты Самарского академического театра оперы и балета: заслуженная артистка Самарской области, прима-балерина Вероника Землякова, прима-балерина Екатерина Панченко, солистка Гульназ Зарипова.