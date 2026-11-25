В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району обратился за помощью 49-летний местный житель, который сообщил сотрудникам полиции о пропаже имущества из принадлежащего ему гаража, расположенного в селе Обшаровка.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, обнаружили и зафиксировали следы протекторов шин транспортного средства, оставленные у домовладения. Сотрудники полиции установили, что неизвестным похищены металлические профильные листы, пластиковые трубы. Материальный ущерб составил 15 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили возможных очевидцев произошедшего и установили подозреваемого, который накануне находился в соседнем доме у своего родственника и проявлял интерес к находившемуся имуществу в гараже. Оперативники задержали мужчину по месту жительства и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 30-летний местный житель сознался в совершении противоправного деяния. Он пояснил, что находясь у родственника узнал о том, что в соседнем доме никто не проживает, а надворные постройки и гараж используются хозяевами для хранения инвентаря. В ночное время он проник во двор через незапертую дверь и похитил из гаража имущество, которое впоследствии перевёз на мотороллере к себе домой.

Сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли во дворе подозреваемого похищенное и вернули законному владельцу.

Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение), которое расследовано и с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками органов внутренних дел, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.