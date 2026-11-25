Посетитель кафе или ресторана не обязан оплачивать заказ ушедшего без расчета спутника, если не брал на себя обязательство закрыть весь счет. Об этом 25 ноября рассказала адвокат и правозащитник Екатерина Кутузова.

Кутузова пояснила, что ст. 781 Гражданского кодекса РФ предусматривает обязанность заказчика оплатить оказанные ему услуги. При этом, согласно ст. 322, солидарная ответственность нескольких должников возникает только на основании закона или договора. Поэтому, если посетители заказывали блюда каждый для себя, уход одного из них не переносит автоматически его долг на другого.

«Если два человека пришли вместе, но каждый заказывал блюда для себя, отсутствие одного при расчете не означает автоматического возникновения у второго обязанности оплатить его заказ», — объяснила она Lenta.Ru.

По словам Кутузовой, заведение может предъявить требование об оплате тому, кто принял соответствующее обязательство. Дружба, родство или другие отношения между гостями, как и их нахождение за одним столом, сами по себе также не дают оснований взыскивать с одного посетителя стоимость заказа другого.

Кроме того, если человек не соглашался оплачивать весь счет, он вправе рассчитаться за собственный заказ и оспорить требование о внесении оставшейся суммы. Однако окончательная оценка зависит от того, как оформлялся заказ, о чем договорились посетители и какие условия обслуживания действуют в заведении, заключила адвокат, пишут https://iz.ru/2207892/2026-11-25/iurist-otcenila-zakonnost-trebovaniia-oplatit-uzhin-za-ushedshego-sputnika"Известия".