В рамках исполнительного производства мужчину объявили в розыск. В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения судебных приставов по исполнительному розыску было установлено, что мужчина неофициально работает на шиномонтажной станции. В момент, когда должник совершал работы по замене шин на одном из автомобилей, к нему и пришли судебные пристав.

Сотрудниками Службы мужчина был доставлен в отделение Куйбышевского района г. Самары. В отношении него был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ. Также должника предупредили, что в случае, если он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ.