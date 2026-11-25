В нескольких школах Самары отменили первую смену. Об этом сообщил глава города Иван Носков утром в среду, 25 ноября, пишет 63.ру.

По его словам, в первую очередь это коснулось учреждений, расположенных в Куйбышевском районе областной столицы.

«Школы № 24, 74, 105, 129, 140, корпус школы № 177 на Новокуйбышевском шоссе сегодня работать не будут. Также сегодня не будут работать детские сады № 466, 350, 96 — они переведены в режим дежурных групп. Вся информация доведена до населения через родительские чаты. Если привели ребёнка, не переживайте: педагоги примут и обеспечат безопасность, но занятий не будет. Следите за родительскими чатами!» — заявил градоначальник.

Также утром в среду, 25 ноября, в Куйбышевском районе Самары на время отменили несколько автобусных маршрутов.

С 01:06 до 08:42 в Самарской области действовал режим «Беспилотная опасность». В губернской столице дважды срабатывали сирены: сначала около 04:00 — в отдельных районах, а в 04:30 — во всём городе. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на полёты в аэропорту Курумоч.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дважды публиковал экстренные обращения. В первом он сообщил, что силы ПВО отбивают атаку. Во втором озвучил последствия налёта: по его словам, в результате атаки погиб один человек.