Сотрудники зоопарка расскажут гостям о том, как мамы-звери, мамы-птицы и мамы-рыбы заботятся о своем потомстве.

Посетители узнают, когда рождаются медвежата, как заботятся о волчатах, почему птенцы филинов разного возраста, сколько детенышей может рождаться у лисицы и где появляются на свет птенцы огаря. С удовольствием расскажем вам про самых больших и маленьких, самых многодетных и заботливых мамах животного мира.

Для ребят подготовили конкурсы о мамах и детенышах животного мира.

27 ноября

11.00

ул. Ново-Садовая, 146

200 - 400 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)

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