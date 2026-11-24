Координационный комитет утвердил список победителей первого конкурса 2027 года. Поддержку получат 732 проекта из 86 регионов России на общую сумму 4 млрд 581 млн рублей. Еще более 6 млрд рублей победители привлекут сами — уровень софинансирования составил 132%.



Из 135 поданных заявок поддержано 5 проектов Самарской области на общую сумму грантов 18 105 519 рублей. Среди победителей фестиваль «Волшебный занавес в трех актах», представленный Городским Домом культуры городского округа Кинель.

«Новая победа — это возможность продолжить и развить важное культурное дело: создавать пространство для творческого общения, поддерживать самодеятельные театральные коллективы, открывать новые имена, помогать артистам расти и совершенствоваться», — делятся авторы проекта.



Также среди победителей также проекты: "Письма: память поколений" АНО Центр Добровольчества "Новое поколение"; "Уполномоченные красотой" АНО "Культура жизни"; V Всероссийский хоровой фестиваль, посвященный творчеству Павла Григорьевича Чеснокова, Самарской духовной семинарии Самарской Епархии Русской Православной Церкви; "ТеатроБУМ: областной фестиваль - лаборатория премьерных спектаклей. От наследия к юбилею " Приволжской Детской школы искусств, м.р.Приволжский.



За цифрами — поддержка Президентом культуры и креативных индустрий. По его решению работа Фонда с самого начала строится на внимании к инициативам творческих людей по всей стране. Команды приходят не просто с идеями, а с пониманием, как сделать проект устойчивым, найти партнеров, привлечь дополнительные средства. Сильные проекты появляются не только в больших городах, но и в небольших поселках.



До 7 декабря идет прием заявок на второй грантовый конкурс ПФКИ 2027 года.



Подробная информация — на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Фото: минкульт СО