В Сызрани разгорелась настоящая битва с бобрами — их плотины на реке Крымзе могут подтопить частный сектор.

Сооружения появились в районе завода «ТЯЖМАШ» на улице Клубной. Бобры, видимо, решили, что им тут жить, и перегородили русло.

Но вода не спрашивает разрешения — в паводок она могла залить дома. Пришлось коммунальщикам из МКУ «Благоустройство» вручную разбирать заторы, стоя по пояс в воде. Работа не из лёгких, особенно когда строители такие трудолюбивые.

В комитете ЖКХ пояснили: плотины мешают естественному ходу воды, так что без вмешательства не обойтись, пишет Самара Город | Новости Самары.