В Перми завершился традиционный всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО». Соревнования являются наиболее престижными и конкурентными среди всех фестивалей комплекса ГТО, отбор участников и подготовка в регионах ведутся в течение всего года.

По итогам трех соревновательных дней сборная команда Самарской области заняла 11-е место среди 23 субъектов РФ.

В личном первенстве фестиваля победу в возрастной группе 40-49 лет одержал Сергей Глушков из села Сергиевск.

Бронзовую медаль в категории 20-29 лет завоевала студентка Самарского университета Диана Глухова.

Фото: минспорта СО