Воспитанникам Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области рассказали об их правах и обязанностях.



В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области состоялось мероприятие, направленное на правовое просвещение подрастающего поколения.



Во встрече приняли участие главный консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Николай Шахтарин, а также представители регионального главка МВД и городской прокуратуры.



В ходе мероприятия несовершеннолетним разъяснили основные положения законодательства, регламентирующего права и обязанности граждан, а также ответственность за противоправные деяния.



Особое внимание спикеры уделили вопросам профилактики правонарушений и формированию у подростков осознанного отношения к соблюдению закона.



Специалисты в доступной форме рассказали ребятам о механизмах защиты прав, порядке обращения за помощью в государственные органы.



Мероприятие прошло в формате открытого диалога: подростки смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные разъяснения от представителей профильных ведомств.



В завершение встречи ребят призвали строго соблюдать закон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области