Студенты Самарской области победили в отборочном этапе Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проводится при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В полуфинал вышла команда Самарского государственного технического университета.



Чемпионат в 2026 году посвящен теме «Технологии будущего». Осенью 2026 года в ходе заочных отборочных этапов 706 кросс-функциональных команд из 145 вузов всего за 10-14 дней сумели разработать решения кейсов, направленные на комплексную цифровизацию ключевых отраслей экономики, внедрение технологий искусственного интеллекта и цифровых двойников. Путевок в полуфинал удостоены 67 команд из 24 регионов России и из Республики Узбекистан.



Полуфиналистом Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проводится при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей» признана команда «Манифольд» Самарского государственного технического университета.



Выступая в направлении «Нефтегазовое дело», студенты региона разработали модель рационального освоения удаленного месторождения в Красноярском крае, объединяющую добычу нефти, попутного газа и пластовой воды в единую цепочку.

24-26 ноября 2026 года пройдет дистанционный полуфинал: будущие инженеры региона презентуют доработанные решения экспертной комиссии. Победители полуфинала получат путевки в финал CASE-IN, который состоится 17 декабря 2026 года в Москве. Финалисты выступят перед отраслевым сообществом со своими разработками и получат рекомендации от топ-менеджеров ведущих компаний, обменяются профессиональным опытом с коллегами.

Наградой для победителей и призеров станет приоритетное право при поступлении на магистратуру и аспирантуру в один из 36 вузов-партнеров чемпионата, а также приглашения на практики и стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства.



Партнерами Студенческой лиги выступают Союз машиностроителей России и АО «Атомэнергомаш».

Организаторами Чемпионата CASE-IN выступают Фонд «Надежная смена», Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Чемпионат поддерживают Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).



Проект включен в инициативу «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий в России и проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Фото федерального проекта «Россия – страна возможностей»